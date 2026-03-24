Lupin dans la Ville

Place Gordaine Bourges Cher

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Plongez dans une aventure immersive en incarnant Arsène Lupin à travers un jeu de piste plein d’énigmes au cœur de la ville.

Participez à Lupin dans la Ville , un jeu de piste scénarisé mêlant énigmes, exploration et esprit d’équipe. En famille ou entre amis, incarnez le célèbre Arsène Lupin et partez à la recherche du diamant Koh-i-noor, tout en échappant à la vigilance de la Reine Victoria. Munis d’un livret, d’un sac de jeu et de votre smartphone, résolvez des défis de logique, d’observation et de dextérité à travers la ville. Cette expérience immersive, d’environ 2h30, vous invite à découvrir le patrimoine de manière ludique et interactive, à votre rythme ou en mode challenge. 19 .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 9 84 34 22 16 evenement@creanim.net

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English :

Immerse yourself in an immersive adventure as Arsène Lupin in a puzzle-filled treasure hunt through the heart of the city.

L’événement Lupin dans la Ville Bourges a été mis à jour le 2026-03-24 par OT BOURGES