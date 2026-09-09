Informations pratiques

Bayonne

Lupin dans la ville jeu de piste à énigmes

10 Avenue Léon Bonnat Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12 14:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Ce jeu de piste à énigmes se déroulera dans le centre-ville de Bayonne le samedi 12 septembre après-midi. Nous donnons rendez-vous aux joueurs à 13h30, 14h, ou 14h30 sous le Kiosque à musique, Jardin René Cassin. Durée 2h30

Lors de cet événement public les joueurs parcourent la ville en résolvant des énigmes d’observation, de déduction et de dextérité. Adapté à un large public (familles, touristes, groupes), notre jeu donne un nouveau regard ludique et original sur votre ville. Au départ du jeu, nos animateurs en costume donnent des tote-bags à l’effigie du jeu avec tout le matériel de jeu requis pour l’après-midi. Tout au long du jeu les groupes de joueurs déambulent au centre-ville, résolvent des énigmes d’observation et des énigmes du livret de jeu. À la fin les groupes de joueurs rejoignent le point de départ pour le défi final avec les animateurs. .

10 Avenue Léon Bonnat Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Lupin dans la ville jeu de piste à énigmes

L’événement Lupin dans la ville jeu de piste à énigmes Bayonne a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Bayonne