Lupin dans la ville jeu de piste à énigmes Bayonne
samedi 12 septembre 2026 · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Lupin dans la ville jeu de piste à énigmes
10 Avenue Léon Bonnat Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 14:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Ce jeu de piste à énigmes se déroulera dans le centre-ville de Bayonne le samedi 12 septembre après-midi. Nous donnons rendez-vous aux joueurs à 13h30, 14h, ou 14h30 sous le Kiosque à musique, Jardin René Cassin. Durée 2h30
Lors de cet événement public les joueurs parcourent la ville en résolvant des énigmes d’observation, de déduction et de dextérité. Adapté à un large public (familles, touristes, groupes), notre jeu donne un nouveau regard ludique et original sur votre ville. Au départ du jeu, nos animateurs en costume donnent des tote-bags à l’effigie du jeu avec tout le matériel de jeu requis pour l’après-midi. Tout au long du jeu les groupes de joueurs déambulent au centre-ville, résolvent des énigmes d’observation et des énigmes du livret de jeu. À la fin les groupes de joueurs rejoignent le point de départ pour le défi final avec les animateurs. .
10 Avenue Léon Bonnat Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lupin dans la ville jeu de piste à énigmes
L’événement Lupin dans la ville jeu de piste à énigmes Bayonne a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite guidée Bayonne en 60 minutes Office de tourisme Bayonne 9 septembre 2026
- Ciap art cyanotype Ciap Lapurdum Bayonne 9 septembre 2026
- Visite guidée Saint-Espr’ess Parvis du Didam Bayonne 9 septembre 2026
- Balade en bateau sortie sunset Baiona Marine Devant le quai Pedros Bayonne 9 septembre 2026
- Ca touche, ça touche pas malo lafleur Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne 9 septembre 2026