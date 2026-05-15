Visite guidée Histoire et Patrimoine Juif Place de la République Bayonne
Visite guidée Histoire et Patrimoine Juif Place de la République Bayonne vendredi 4 septembre 2026.
Bayonne
Visite guidée Histoire et Patrimoine Juif
Place de la République Devant la fontaine Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 15:00:00
fin : 2026-09-04 17:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Dès la fin du 16e siècle, des juifs du Portugal fuyant l’Inquisition s’installent au faubourg Saint-Esprit de Bayonne. Laissez-vous conter une riche aventure humaine et culturelle et poussez la porte de deux Monuments historiques le mikvé, bain rituel et la synagogue. Découvrez égelement le musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suares. .
Place de la République Devant la fontaine Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visite guidée Histoire et Patrimoine Juif
L’événement Visite guidée Histoire et Patrimoine Juif Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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