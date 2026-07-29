Lurrama La Ferme Basque Rue de Pitchot Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Lurrama La Ferme Basque

Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-06

LURRAMA La ferme Pays Basque à la Halle d’Iraty Biarritz, est un salon conçu par l’association Euskal Herriko Laborantza Ganbara pour promouvoir l’agriculture paysanne et durable, respectueuse des hommes et de la nature.

Grâce au travail de centaines de bénévoles, Lurrama vous invite à partager en famille ou entre amis un moment convivial!

Lurrama soigne l’offre d’animation qui leur est adressée. Un espace enfant est par ailleurs aménagé à l’intérieur et propose aux enfants et parents des jeux, des ateliers de semis, de couture, etc

Restauration sur place .

Rue de Pitchot Halle d’Iraty Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 18 82 lurrama@ehlgbai.org

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English : Lurrama La Ferme Basque

L’événement Lurrama La Ferme Basque Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz