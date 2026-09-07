Lus et likés : Des nouveaux romans à la médiathèque !, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Champigny-sur-Marne, Champigny-sur-Marne
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Champigny-sur-Marne · Champigny-sur-Marne
Informations pratiques
Lus et likés : Des nouveaux romans à la médiathèque ! Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Champigny-sur-Marne Val-de-Marne
nombre limité de places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
À l’occasion des nouveautés de la rentrée, les bibliothécaires et les libraires de l’Instant Lire vous invitent à venir découvrir leurs derniers coups-de-coeur.
Rencontre suivie d’une vente assurée par la librairie l’Instant Lire.
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Champigny-sur-Marne 6 Place Lénine, 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France 01 89 12 42 34 https://mediatheques.champignysurmarne.fr/
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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