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Lus et likés : Des nouveaux romans à la médiathèque !, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Champigny-sur-Marne, Champigny-sur-Marne

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Champigny-sur-Marne · Champigny-sur-Marne

Lus et likés : Des nouveaux romans à la médiathèque !, Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Champigny-sur-Marne, Champigny-sur-Marne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Champigny-sur-Marne
Adresse
6 Place Lénine, 94500 Champigny-sur-Marne
Ville
94500 Champigny-sur-Marne
Département
Val-de-Marne
Tarif
nombre limité de places disponibles

Lus et likés : Des nouveaux romans à la médiathèque ! Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Champigny-sur-Marne Val-de-Marne

nombre limité de places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

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Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Champigny-sur-Marne 6 Place Lénine, 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France 01 89 12 42 34 https://mediatheques.champignysurmarne.fr/
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