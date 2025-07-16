Lutins des mers, Devant le centre Juno Beach, Courseulles-sur-Mer

Lutins des mers Mercredi 19 août, 15h00 Devant le centre Juno Beach Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00

Deux fois par jour, la mer dépose sur les plages de nombreux éléments naturels indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème. D’autres sont des déchets… mais à y regarder de plus près, en êtes-vous bien certains ? Découvrez l’étonnante et créative diversité des plages ! Dès 3 ans.

(1-4km/2h) – Niveau 1

Devant le centre Juno Beach Devant le centre Juno BeachPas de descriptionCOURSEULLES-SUR-MER Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie

Découvrez l’étonnante et créative diversité des plages ! Dès 3 ans.