Lutins des mers, Devant le centre Juno Beach, Courseulles-sur-Mer
Lutins des mers, Devant le centre Juno Beach, Courseulles-sur-Mer mercredi 19 août 2026.
Lutins des mers Mercredi 19 août, 15h00 Devant le centre Juno Beach Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T15:00:00+02:00 – 2026-08-19T17:00:00+02:00
Deux fois par jour, la mer dépose sur les plages de nombreux éléments naturels indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème. D’autres sont des déchets… mais à y regarder de plus près, en êtes-vous bien certains ? Découvrez l’étonnante et créative diversité des plages ! Dès 3 ans.
(1-4km/2h) – Niveau 1
Devant le centre Juno Beach Devant le centre Juno BeachPas de descriptionCOURSEULLES-SUR-MER Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie
Découvrez l’étonnante et créative diversité des plages ! Dès 3 ans.
À voir aussi à Courseulles-sur-Mer (Calvados)
- Les Étonnants Patrimoines Le Débarquement raconté aux enfants et aux grands sur Juno Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer 15 avril 2026
- Lutins des mers Courseulles-sur-Mer 15 avril 2026
- Stages arts plastiques et théâtre Bâtiment OMAC Courseulles-sur-Mer 20 avril 2026
- Projection de la série Les grandes Grandes Vacances Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer 20 avril 2026
- Conférence Cameramen au combat les soldats de l’image Gilbert Gallez Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer 26 avril 2026