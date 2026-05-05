Lutins des mers, Poste de secours, Langrune-sur-Mer
Lutins des mers, Poste de secours, Langrune-sur-Mer mercredi 22 juillet 2026.
Lutins des mers Mercredi 22 juillet, 14h00 Poste de secours Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T14:00:00+02:00 – 2026-07-22T16:00:00+02:00
Deux fois par jour, la mer dépose sur les plages de nombreux éléments naturels indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème. D’autres sont des déchets… mais à y regarder de plus près, en êtes-vous bien certains ? Découvrez l’étonnante et créative diversité des plages ! Dès 3 ans.
(1-4km/2h) – Niveau 1
Poste de secours Poste de secours LANGRUNE-SUR-MER Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie
Deux fois par jour, la mer dépose sur les plages de nombreux éléments naturels indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème. D’autres sont des déchets… mais à y regarder de plus près, en…
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