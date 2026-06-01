Sauna mobile face à la Manche à Langrune-sur-Mer Cale de mise à l’eau à côté de l’école de voile de Luc-sur-mer Langrune-sur-Mer
Sauna mobile face à la Manche à Langrune-sur-Mer Cale de mise à l’eau à côté de l’école de voile de Luc-sur-mer Langrune-sur-Mer mardi 16 juin 2026.
Langrune-sur-Mer
Sauna mobile face à la Manche à Langrune-sur-Mer
Cale de mise à l’eau à côté de l’école de voile de Luc-sur-mer 49.321969, -0.359073 Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16 16:00:00
fin : 2026-06-24 22:00:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30
Des rituels de 55 minutes alliant chaleur scandinave et bain froid en eau de mer, avec vue imprenable sur la Manche. Réservation sur otersauna.com
OTER Sauna s’installe en bordure de Langrune-sur-Mer, en direction de Luc-sur-Mer, les mardis et mercredis de juin à septembre. Un sauna au feu de bois directement face à la mer, sans vis-à-vis.
Des rituels de 55 minutes alliant chaleur scandinave et bain froid en eau de mer, avec vue imprenable sur la Manche.
Sessions partagées jusqu’à 8 personnes, accessibles à tous même sans expérience du sauna.
Privatisation possible pour les groupes.
Abonnements mensuels disponibles pour les locaux.
Réservation en ligne sur otersauna.com — créneaux disponibles de 8h à 12h et de 16h à 22h. .
Cale de mise à l’eau à côté de l’école de voile de Luc-sur-mer 49.321969, -0.359073 Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 98 18 00 46 delamare.matteo.pro@gmail.com
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English : Sauna mobile face à la Manche à Langrune-sur-Mer
55-minute rituals combining Scandinavian warmth and a cold seawater bath, with a breathtaking view of the English Channel. Book on otersauna.com
L’événement Sauna mobile face à la Manche à Langrune-sur-Mer Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Calvados Attractivité
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