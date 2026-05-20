Soirée pop/rock face mer Langrune-sur-Mer
Soirée pop/rock face mer Langrune-sur-Mer vendredi 19 juin 2026.
Langrune-sur-Mer
Soirée pop/rock
face mer Place du 6 juin Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 22:15:00
Date(s) :
2026-06-19
Avec l’école de musique de Douvres
Avec l’école de musique de Douvres la Délivrande .
face mer Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 88 24 38 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée pop/rock
With the Douvres music school
L’événement Soirée pop/rock Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Langrune-sur-Mer (Calvados)
- Lumière sur Langrune, Eglise Saint Martin, Langrune-sur-Mer 29 mai 2026
- Lumière sur Langrune Langrune-sur-Mer 29 mai 2026
- Concert de rock face mer Langrune-sur-Mer 20 juin 2026
- Vide-greniers route de courseulles Langrune-sur-Mer 5 juillet 2026
- Contes d’une plage vivante, Poste de secours, Langrune-sur-Mer 6 juillet 2026