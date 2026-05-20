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Soirée pop/rock face mer Langrune-sur-Mer

Soirée pop/rock face mer Langrune-sur-Mer vendredi 19 juin 2026.

Lieu : face mer

Adresse : Place du 6 juin

Ville : 14830 Langrune-sur-Mer

Département : Calvados

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Langrune-sur-Mer

Soirée pop/rock

face mer Place du 6 juin Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 22:15:00

Date(s) :
2026-06-19

Avec l’école de musique de Douvres
Avec l’école de musique de Douvres la Délivrande   .

face mer Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 88 24 38 90 

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English : Soirée pop/rock

With the Douvres music school

L’événement Soirée pop/rock Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité

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