Soirée pop/rock face mer Langrune-sur-Mer

Langrune-sur-Mer

Soirée pop/rock

face mer Place du 6 juin Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 22:15:00

Date(s) :

2026-06-19

Avec l’école de musique de Douvres

Avec l’école de musique de Douvres la Délivrande .

face mer Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 6 88 24 38 90

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English : Soirée pop/rock

With the Douvres music school

L’événement Soirée pop/rock Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-20 par Calvados Attractivité