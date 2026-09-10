Lutter contre la précarité énergétique, Lille, Lille
vendredi 23 octobre 2026 · Lille
Informations pratiques
Lutter contre la précarité énergétique Vendredi 23 octobre, 14h00 Lille Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00
Lutter contre la précarité énergétique
Cet atelier pratique propose de découvrir des petits équipements permettant de réduire la consommation d’énergie, de réduire sa facture d’énergie et d’améliorer le confort dans le logement.
Vendredi 23 octobre 2026 – 14h-16h
Atelier – Max 8
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : Compagnons Bâtisseurs
Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]
Atelier pratique
AMELIO
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