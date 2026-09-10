Lutter contre la précarité énergétique, Lille, Lille

Informations pratiques

Lutter contre la précarité énergétique Vendredi 23 octobre, 14h00 Lille Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00

Lutter contre la précarité énergétique

Cet atelier pratique propose de découvrir des petits équipements permettant de réduire la consommation d’énergie, de réduire sa facture d’énergie et d’améliorer le confort dans le logement.

Vendredi 23 octobre 2026 – 14h-16h

Atelier – Max 8

Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)

Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Animé par : Compagnons Bâtisseurs

Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]

Atelier pratique

AMELIO