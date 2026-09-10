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Lutter contre la précarité énergétique, Lille, Lille

vendredi 23 octobre 2026 · Lille

Lutter contre la précarité énergétique, Lille, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Lille
Adresse
Lille, France
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Lutter contre la précarité énergétique Vendredi 23 octobre, 14h00 Lille Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T14:00:00+02:00 – 2026-10-23T16:00:00+02:00

Lutter contre la précarité énergétique
Cet atelier pratique propose de découvrir des petits équipements permettant de réduire la consommation d’énergie, de réduire sa facture d’énergie et d’améliorer le confort dans le logement.
Vendredi 23 octobre 2026 – 14h-16h
Atelier – Max 8
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : Compagnons Bâtisseurs

Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]
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