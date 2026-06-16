Lux, à la recherche de la lumière perdue Saint-Lô mercredi 15 juillet 2026.

Saint-Lô

Lux, à la recherche de la lumière perdue

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-07-15 11:15:00

Date(s) :

2026-07-15

Rendez-vous le 15 juillet de 10h30 à 11h15 pour l’atelier au pavillon des énergies de Saint-Lô !

De 3 à 7 ans

Gratuit

Salle atelier du Pavillon des énergies

Réservation obligatoire au 02 33 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr .

10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 06 69 00

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English : Lux, à la recherche de la lumière perdue

L’événement Lux, à la recherche de la lumière perdue Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Saint-Lô