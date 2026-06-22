LUX EN FÊTE Lux
LUX EN FÊTE Lux jeudi 2 juillet 2026.
Lux
LUX EN FÊTE
Lux Haute-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-02
Fête de village festive avec concerts live, DJ, animations, food trucks, jeux, concours pétanque et belote, ambiance conviviale, événement estival familial incontournable.
Jeudi 2 juillet 21h
Concours de belote
Inscription sur place 7 € par personne
Vendredi 3 juillet à partir de 16h
Atelier maquillage
Barbe à papa & crêpes
Jeux en bois
Foodtrucks Les Saveurs du Monde et Miss NY
Grande soirée Paillettes avec DJ Seb Sebastien Castelle
Déguisements bienvenus !
Samedi 4 juillet
14h Concours de pétanque en doublette
Inscription sur place 5 € par personne
18h Concerts avec Batucad’Arbre et les Tontons Funkeurs
20h Grand repas convivial
Au menu
Melon Jambon Broufado (bœuf à la Saint-Gilloise ou option végétarienne)
Dessert & vin compris
Tarifs: 18€/adulte
10€/ enfant (6/12ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 6ans
L’apéritif sera offert aux inscrits
Pensez à apporter vos couverts
Inscription obligatoire avant le 26 juin auprès de Cécile au 06 14 02 28 99
Dimanche 5 juillet
14h 16h Jeux pour les enfants & atelier maquillage 18 .
Lux 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 84 83 mairie.lux31@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive village festival featuring live concerts, DJs, entertainment, food trucks, games, pétanque and belote tournaments, and a friendly atmosphere—a must-see family summer event.
L’événement LUX EN FÊTE Lux a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Lux (Haute-Garonne)
- STAGE ENFANT LES ÉMOTIONS Lux 6 juillet 2026
- Sortie Nature Les libellules aux pertes de la Venelle Lux 10 juillet 2026
- Découverte des savoir-faire locaux Cueillette du houblon à Lux Rue du Puits perdu Lux 5 septembre 2026