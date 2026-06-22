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LUX EN FÊTE Lux

LUX EN FÊTE Lux

LUX EN FÊTE Lux jeudi 2 juillet 2026.

Ville
31290 Lux
Département
Haute-Garonne
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Tarif
18 18 18 18 Tarif de base plein tarif

Lux

LUX EN FÊTE

Lux Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-02

Fête de village festive avec concerts live, DJ, animations, food trucks, jeux, concours pétanque et belote, ambiance conviviale, événement estival familial incontournable.
Jeudi 2 juillet 21h
Concours de belote
Inscription sur place 7 € par personne

Vendredi 3 juillet à partir de 16h
Atelier maquillage
Barbe à papa & crêpes
Jeux en bois
Foodtrucks Les Saveurs du Monde et Miss NY
Grande soirée Paillettes avec DJ Seb Sebastien Castelle
Déguisements bienvenus !

Samedi 4 juillet
14h Concours de pétanque en doublette
Inscription sur place 5 € par personne
18h Concerts avec Batucad’Arbre et les Tontons Funkeurs
20h Grand repas convivial
Au menu
Melon Jambon Broufado (bœuf à la Saint-Gilloise ou option végétarienne)
Dessert & vin compris

Tarifs: 18€/adulte
10€/ enfant (6/12ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 6ans
L’apéritif sera offert aux inscrits

Pensez à apporter vos couverts

Inscription obligatoire avant le 26 juin auprès de Cécile au 06 14 02 28 99

Dimanche 5 juillet
14h 16h Jeux pour les enfants & atelier maquillage 18  .

Lux 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 84 83  mairie.lux31@orange.fr

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English :

A festive village festival featuring live concerts, DJs, entertainment, food trucks, games, pétanque and belote tournaments, and a friendly atmosphere—a must-see family summer event.

L’événement LUX EN FÊTE Lux a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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