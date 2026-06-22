Lux

LUX EN FÊTE

Lux Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-02

Fête de village festive avec concerts live, DJ, animations, food trucks, jeux, concours pétanque et belote, ambiance conviviale, événement estival familial incontournable.

Jeudi 2 juillet 21h

Concours de belote

Inscription sur place 7 € par personne

Vendredi 3 juillet à partir de 16h

Atelier maquillage

Barbe à papa & crêpes

Jeux en bois

Foodtrucks Les Saveurs du Monde et Miss NY

Grande soirée Paillettes avec DJ Seb Sebastien Castelle

Déguisements bienvenus !

Samedi 4 juillet

14h Concours de pétanque en doublette

Inscription sur place 5 € par personne

18h Concerts avec Batucad’Arbre et les Tontons Funkeurs

20h Grand repas convivial

Au menu

Melon Jambon Broufado (bœuf à la Saint-Gilloise ou option végétarienne)

Dessert & vin compris

Tarifs: 18€/adulte

10€/ enfant (6/12ans)

Gratuit pour les enfants de moins de 6ans

L’apéritif sera offert aux inscrits

Pensez à apporter vos couverts

Inscription obligatoire avant le 26 juin auprès de Cécile au 06 14 02 28 99

Dimanche 5 juillet

14h 16h Jeux pour les enfants & atelier maquillage 18 .

Lux 31290 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 84 83 mairie.lux31@orange.fr

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English :

A festive village festival featuring live concerts, DJs, entertainment, food trucks, games, pétanque and belote tournaments, and a friendly atmosphere—a must-see family summer event.

L’événement LUX EN FÊTE Lux a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE