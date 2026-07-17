LUX Tour – Les Photographiques, Les Photographiques, Le Mans
samedi 27 mars 2027 · Les Photographiques · Le Mans
Informations pratiques
LUX Tour – Les Photographiques 27 et 28 mars 2027 Les Photographiques Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-27T10:00:00+01:00 – 2027-03-27T18:00:00+01:00
Fin : 2027-03-28T10:00:00+02:00 – 2027-03-28T18:00:00+02:00
LUX Tour
A l’origine du coeur, pulsation photographique.
Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.
La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.
La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.
Les Photographiques Le Mans Le Mans Sarthe Pays de la Loire
LUX Tour
©Studio Dahan – Réseau LUX
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