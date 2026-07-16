LUX Tour – Planches Contact Festival, Place Claude Lelouch, Deauville
samedi 24 octobre 2026 · Place Claude Lelouch · Deauville
Informations pratiques
LUX Tour – Planches Contact Festival 24 et 25 octobre Place Claude Lelouch Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-25T10:00:00+01:00 – 2026-10-25T18:00:00+01:00
LUX Tour
A l’origine du coeur, pulsation photographique.
Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.
La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.
La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.
Place Claude Lelouch Place Claude Lelouch 14800 Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie
LUX Tour
©Studio Dahan – Réseau LUX
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