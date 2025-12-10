Lynda Lemay et Jean Felix Lalanne Espace étincelle Bergerac

Lynda Lemay et Jean Felix Lalanne

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Lynda Lemay et Jean Félix Lalanne présentent leur tournée Autour de Leur Guitare en 2026, un concert guitare voix qui célèbre la chanson française.

Cette collaboration artistique exceptionnelle réunit la poésie touchante de l’auteure compositrice québécoise et la virtuosité musicale du guitariste français.

Le duo propose un spectacle intimiste qui marie textes profonds et harmonies parfaites.

Ce concert promet une expérience musicale unique où émotion et virtuosité se rencontrent autour de leurs guitares. .

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 25 52 99 communication@centre-evenementiel.fr

