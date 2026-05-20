Bergerac en Scène | Du Rififi dans l’jaja Quai Cyrano Bergerac

Bergerac

Bergerac en Scène | Du Rififi dans l’jaja

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Festival de Théâtre Bergerac en Scène la 5ème édition

Julot et Paulo sont les dignes héritiers des Tontons flingueurs !

Ils vont se livrer une bataille sculptée d’humour entre appellations viticoles, à grands renforts de valse de cépages, de petites soifs de grands crus, de petit vin blanc caustique, de vin rouge fumeux et de fusillade mise en bouteille à la propriété à coup de pistolets… à bouchons. Et quand le surréalisme s’en mêle, que les bouteilles se multiplient à l’envi, que les pensées se lisent au fond des verres et que les ballons continuent de se remplir alors qu’il n’y a que des cadavres sur la table, alors oui, il y a du rififi dans le jaja ! Par Cie Imagine

Représentation dans le Cloître des Récollets

Accès payant • Achat de pass via bergerac.fr ou village du festival, place de la Mirpe .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Bergerac en Scène | Du Rififi dans l’jaja

L’événement Bergerac en Scène | Du Rififi dans l’jaja Bergerac a été mis à jour le 2026-05-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides