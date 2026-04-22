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Happy Sunset Quai Cyrano Bergerac

Happy Sunset Quai Cyrano Bergerac

Happy Sunset Quai Cyrano Bergerac jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Quai Cyrano

Adresse : 1 Rue des Récollets

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Bergerac

Happy Sunset

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 17:30:00
fin : 2026-06-11 20:30:00

Date(s) :
2026-06-11 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

DJ set sur la terrasse panoramique de Quai Cyrano.
De 17h30 à 20h30 • Sans réservation
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération   .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 

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English :

L’événement Happy Sunset Bergerac a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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