Lynda Lemay & Jean Félix Lalanne Autour de leur Guitare Gare du Midi Biarritz

Lynda Lemay & Jean Félix Lalanne Autour de leur Guitare

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Tournée été Automne 2026

Lynda Lemay et jean Félix Lalanne, une tournée Guitare voix ?

Mais quelle évidence !

De la bouche même de plusieurs artistes, ce duo est d’une telle alchimie, que certains pensaient même qu’il avait déjà été crée.

La rencontre entre ces 2 musiciens a tout de suite été imprégnée d’une magie extraordinaire, puisque juste après leur première répétition, pour un concert au Québec, ils ont décidé d’entrer en studio dès le lendemain pour enregistrer 15 titres en deux jours.

L’album sortira en automne 2025.

Le spectacle accueillera des chansons d’hier et d’aujourd’hui toujours animées par l’éternelle magie charismatique de Lynda Lemay!

Des textes magnifiques tantôt drôles, tantôt profonds, mais à chaque fois livrés dans une sincérité désarmante qui provoque un torrent d’émotion incontournables.

Deux artistes sans fioriture. .

