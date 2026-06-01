Lyon

Lyon BD Festival

Lieux divers Lyon Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Lyon BD Festival réunit tout l’univers du 9ème art autour d’événements variés et originaux pour une BD toujours plus LIVE, toujours plus vivante ! Théâtre, centres culturels, musées, librairies, accueillent la BD sous toutes ses formes.

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Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes contact@lyonbd.com

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English : Lyon BD Festival

Lyon BD Festival gathers the whole universe of the 9th art around varied and original events for BD LIVE ever, ever alive! Cinemas, museums, restaurants, welcome comic in all its forms.

L’événement Lyon BD Festival Lyon a été mis à jour le 2026-06-05 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme