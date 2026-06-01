Lyon BD Festival Lyon
Lyon BD Festival Lyon vendredi 12 juin 2026.
Lyon
Lyon BD Festival
Lieux divers Lyon Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Lyon BD Festival réunit tout l’univers du 9ème art autour d’événements variés et originaux pour une BD toujours plus LIVE, toujours plus vivante ! Théâtre, centres culturels, musées, librairies, accueillent la BD sous toutes ses formes.
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Lieux divers Lyon 69123 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes contact@lyonbd.com
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English : Lyon BD Festival
Lyon BD Festival gathers the whole universe of the 9th art around varied and original events for BD LIVE ever, ever alive! Cinemas, museums, restaurants, welcome comic in all its forms.
L’événement Lyon BD Festival Lyon a été mis à jour le 2026-06-05 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme
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