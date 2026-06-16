Le Palais

Lyrique en Mer

BP50 Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-31

Le festival lyrique international profite du cadre enchanteur de Belle-Île pour mettre à l’honneur la musique classique et le chant lyrique. Tourné vers la découverte et la promotion des jeunes talents, la programmation propose de la musique sacrée, des opéras, un concert exceptionnel d’Anne Queffélec, un concert jeune public, une soirée cabaret, une master class et plus encore. .

BP50 Le Palais 56360 Morbihan Bretagne

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L’événement Lyrique en Mer Le Palais a été mis à jour le 2026-06-16 par CRT Bretagne_