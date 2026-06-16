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Lyrique en Mer Le Palais

Lyrique en Mer Le Palais vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : BP50

Ville : 56360 Le Palais

Département : Morbihan

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif :

Le Palais

Lyrique en Mer

BP50 Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-31

Le festival lyrique international profite du cadre enchanteur de Belle-Île pour mettre à l’honneur la musique classique et le chant lyrique. Tourné vers la découverte et la promotion des jeunes talents, la programmation propose de la musique sacrée, des opéras, un concert exceptionnel d’Anne Queffélec, un concert jeune public, une soirée cabaret, une master class et plus encore.   .

BP50 Le Palais 56360 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Lyrique en Mer Le Palais a été mis à jour le 2026-06-16 par CRT Bretagne_

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