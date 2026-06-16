Lyrique en Mer Le Palais
Lyrique en Mer Le Palais vendredi 31 juillet 2026.
Le Palais
Lyrique en Mer
BP50 Le Palais Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-07-31
Le festival lyrique international profite du cadre enchanteur de Belle-Île pour mettre à l’honneur la musique classique et le chant lyrique. Tourné vers la découverte et la promotion des jeunes talents, la programmation propose de la musique sacrée, des opéras, un concert exceptionnel d’Anne Queffélec, un concert jeune public, une soirée cabaret, une master class et plus encore. .
BP50 Le Palais 56360 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Lyrique en Mer Le Palais a été mis à jour le 2026-06-16 par CRT Bretagne_
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