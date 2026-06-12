Stage Chant Choral Venez chanter kids Route de Bangor Le Palais

Le Palais

Stage Chant Choral Venez chanter kids

Route de Bangor Collège Michel Lotte Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

Ouvert à partir de 8 ans, ce stage offre aux amateurs de chant de découvrir les bases du chant choral et de se faire plaisir en chantant ensemble.

Tous les jours de 10h à 12h30, Gérald de Montamarin (chef de chœur) entrainera les enfants dans la joie du chant choral. Cette année, le thème sera la comédie musicale, notamment “La Mélodie du Bonheur”.

La restitution publique aura lieu le vendredi 31 juillet à 18h30 au Bois du Génie, avec les adultes de Venez Chanter.

Inscription virlogetisabelle@gmail.com .

Route de Bangor Collège Michel Lotte Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 6 99 22 24 14

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English :

L’événement Stage Chant Choral Venez chanter kids Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56