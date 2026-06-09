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Excursion à Houat Le Palais

Excursion à Houat Le Palais lundi 3 août 2026.

Ville : 56360 Le Palais

Département : Morbihan

Début : lundi 3 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Le Palais

Excursion à Houat

Le Palais Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-03

Depuis le port de Le Palais à Belle-Île-en-Mer, embarquez pour découvrir les terres sauvages et naturelles de l’Île de Houat pour 50 minutes de traversée avec la Compagnie du Golfe.

Réservation à l’office de tourisme, à Le Palais.   .

Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 2 97 31 81 93 

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English :

L’événement Excursion à Houat Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56

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