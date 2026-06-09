Excursion à Houat Le Palais
Excursion à Houat Le Palais lundi 3 août 2026.
Le Palais
Excursion à Houat
Le Palais Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-03
Depuis le port de Le Palais à Belle-Île-en-Mer, embarquez pour découvrir les terres sauvages et naturelles de l’Île de Houat pour 50 minutes de traversée avec la Compagnie du Golfe.
Réservation à l’office de tourisme, à Le Palais. .
Le Palais 56360 Morbihan Bretagne +33 2 97 31 81 93
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English :
L’événement Excursion à Houat Le Palais a été mis à jour le 2026-06-09 par ADT 56
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