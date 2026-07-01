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AGENDA · Nanteuil-en-Vallée

M Festival Rue de l’abbaye Nanteuil-en-Vallée

samedi 25 juillet 2026 · Rue de l'abbaye · Nanteuil-en-Vallée

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Rue de l'abbaye
Adresse
Abbaye
Ville
16700 Nanteuil-en-Vallée
Département
Charente
Tarif
20 20 50 20€ pour les habitants du Val de Charente

Nanteuil-en-Vallée

M Festival

Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : 20 – 20 – 50 EUR

20€ pour les habitants du Val de Charente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

Rejoignez nous pour un week end de conversations inspirantes et de belles musiques !
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Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Join us for a weekend of inspiring conversations and beautiful music!

L’événement M Festival Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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