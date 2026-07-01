M Festival Rue de l’abbaye Nanteuil-en-Vallée
samedi 25 juillet 2026 · Rue de l'abbaye · Nanteuil-en-Vallée
Informations pratiques
Nanteuil-en-Vallée
M Festival
Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée Charente
Tarif : 20 – 20 – 50 EUR
20€ pour les habitants du Val de Charente
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Rejoignez nous pour un week end de conversations inspirantes et de belles musiques !
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Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Join us for a weekend of inspiring conversations and beautiful music!
L’événement M Festival Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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