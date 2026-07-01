M Festival Rue de l’abbaye Nanteuil-en-Vallée

Informations pratiques

Nanteuil-en-Vallée

M Festival

Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : 20 – 20 – 50 EUR

20€ pour les habitants du Val de Charente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Rejoignez nous pour un week end de conversations inspirantes et de belles musiques !

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Rue de l’abbaye Abbaye Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Join us for a weekend of inspiring conversations and beautiful music!

L’événement M Festival Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Destination Nord Charente