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AGENDA · Nanteuil-en-Vallée

Visite guidée Rue de l’abbaye Nanteuil-en-Vallée

mercredi 29 juillet 2026 · Rue de l'abbaye · Nanteuil-en-Vallée

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de l'abbaye
Adresse
Entrée du site
Ville
16700 Nanteuil-en-Vallée
Département
Charente
Tarif

Nanteuil-en-Vallée

Visite guidée

Rue de l’abbaye Entrée du site Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 10:00:00

Date(s) :
2026-07-29

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Rue de l’abbaye Entrée du site Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91 

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English :

L’événement Visite guidée Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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