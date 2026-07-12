Repas concert Salle des fêtes Nanteuil-en-Vallée

Informations pratiques

Nanteuil-en-Vallée

Repas concert

Salle des fêtes Messeux Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

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Salle des fêtes Messeux Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 50 15 73

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English :

L’événement Repas concert Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente