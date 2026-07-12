AGENDA · Nanteuil-en-Vallée
Repas concert Salle des fêtes Nanteuil-en-Vallée
samedi 1 août 2026 · Salle des fêtes · Nanteuil-en-Vallée
Informations pratiques
Nanteuil-en-Vallée
Repas concert
Salle des fêtes Messeux Nanteuil-en-Vallée Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
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Salle des fêtes Messeux Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 50 15 73
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English :
L’événement Repas concert Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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