M.O.L.I.È.R.E Théâtre Beheria Théâtre Beheria Bidart

Informations pratiques

Bidart

M.O.L.I.È.R.E Théâtre Beheria

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

M.O.L.I.È.R.E

Cie Grand Tigre

(Indre et Loire)

Méli-mélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Eponyme est un astucieux acronyme de MOLIÈRE.

Et c’est tout en astuces, justement, que ce spectacle traverse sa vie à cheval sur son œuvre. Puisant aux mots des personnages des pièces de Molière, les grandes figures de la vie de Jean-

Baptiste retracent de manière bien subjective (quoique instruite) son parcours ; et les récits d’une vie d’homme prennent des reflets bariolés à l’éclat des scènes de ses pièces.

Trois comédiens et un musicien se jettent avec joie, fougue, malice, folie et force dans la vie et l’œuvre de celui qui fut sans aucun doute le plus joyeux, le plus fougueux, le plus malin, le plus fou et le plus fort de tous les gens de scène.

A partir de 10 ans

Durée 1h20 .

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr

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English : M.O.L.I.È.R.E Théâtre Beheria

L’événement M.O.L.I.È.R.E Théâtre Beheria Bidart a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Bidart