M.O.L.I.È.R.E Théâtre Beheria Théâtre Beheria Bidart
vendredi 12 mars 2027 · Théâtre Beheria · Bidart
Informations pratiques
Bidart
M.O.L.I.È.R.E Théâtre Beheria
Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:00:00
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
M.O.L.I.È.R.E
Cie Grand Tigre
(Indre et Loire)
Méli-mélo Oratoire Librement Inspiré d’Errances dans le Répertoire de l’Eponyme est un astucieux acronyme de MOLIÈRE.
Et c’est tout en astuces, justement, que ce spectacle traverse sa vie à cheval sur son œuvre. Puisant aux mots des personnages des pièces de Molière, les grandes figures de la vie de Jean-
Baptiste retracent de manière bien subjective (quoique instruite) son parcours ; et les récits d’une vie d’homme prennent des reflets bariolés à l’éclat des scènes de ses pièces.
Trois comédiens et un musicien se jettent avec joie, fougue, malice, folie et force dans la vie et l’œuvre de celui qui fut sans aucun doute le plus joyeux, le plus fougueux, le plus malin, le plus fou et le plus fort de tous les gens de scène.
A partir de 10 ans
Durée 1h20 .
Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : M.O.L.I.È.R.E Théâtre Beheria
L’événement M.O.L.I.È.R.E Théâtre Beheria Bidart a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Bidart
À voir aussi à Bidart (Pyrénées-Atlantiques)
- Balade Remonter le Temps des Falaises à Erretegia CPIE Littoral basque Bidart 17 juillet 2026
- Exposition de photographies de Frédéric Lecat Square Pili Tafernaberry Bidart 20 juillet 2026
- Course eau libre “La Traversée de Bidart à la nage” Rue de l’Uhabia Bidart 24 juillet 2026
- Paysages, risques littoraux et adaptation à Bidart CPIE Littoral basque Bidart 29 juillet 2026
- Partie de pelote basque à main nue Place Sauveur Atchoarena Bidart 1 août 2026