M, un amour suprême Cie SIC12 Gustavo Giacosa Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

M, un amour suprême Cie SIC12 Gustavo Giacosa

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Du faste de la mode milanaise à la quête d’un paradis terrestre. Découvrez le destin bouleversant d’une créatrice habitée par un amour suprême, prête à tout pour recoudre le monde et sauver l’humanité.

À la croisée de la poésie, du théâtre et de la musique, ce spectacle retrace le parcours de l’artiste Melina Riccio, femme singulière et visionnaire, d’abord styliste puis porteuse d’une mission mystique profonde reconstruire le Paradis sur Terre. Dans chacune de ses interventions artistiques, elle exprime avec une urgence vitale sa volonté de sauver l’humanité et la nature de leur propre destruction.

Gustavo Giacosa, acteur et metteur en scène italien flamboyant, met en lumière le destin de cette artiste hors norme qui relève de l’Art brut. Il en fait un objet théâtral particulièrement singulier, à la fois drôle et émouvant, qui célèbre avec une infinie élégance la création sauvage et la beauté des marges.

Une découverte.

à partir de 12 ans

durée 1h15

placement numéroté

tarif C .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

From the glamour of Milanese fashion to the quest for an earthly paradise. Discover the moving story of a designer driven by a supreme love, willing to do anything to mend the world and save humanity.

L’événement M, un amour suprême Cie SIC12 Gustavo Giacosa Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE