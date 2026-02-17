M, un amour suprême Cie SIC12 Gustavo Giacosa Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
vendredi 6 novembre 2026 · Théâtre des Ursulines · Château-Gontier-sur-Mayenne
Informations pratiques
Château-Gontier-sur-Mayenne
M, un amour suprême Cie SIC12 Gustavo Giacosa
Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Du faste de la mode milanaise à la quête d’un paradis terrestre. Découvrez le destin bouleversant d’une créatrice habitée par un amour suprême, prête à tout pour recoudre le monde et sauver l’humanité.
À la croisée de la poésie, du théâtre et de la musique, ce spectacle retrace le parcours de l’artiste Melina Riccio, femme singulière et visionnaire, d’abord styliste puis porteuse d’une mission mystique profonde reconstruire le Paradis sur Terre. Dans chacune de ses interventions artistiques, elle exprime avec une urgence vitale sa volonté de sauver l’humanité et la nature de leur propre destruction.
Gustavo Giacosa, acteur et metteur en scène italien flamboyant, met en lumière le destin de cette artiste hors norme qui relève de l’Art brut. Il en fait un objet théâtral particulièrement singulier, à la fois drôle et émouvant, qui célèbre avec une infinie élégance la création sauvage et la beauté des marges.
Une découverte.
à partir de 12 ans
durée 1h15
placement numéroté
tarif C .
Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the glamour of Milanese fashion to the quest for an earthly paradise. Discover the moving story of a designer driven by a supreme love, willing to do anything to mend the world and save humanity.
L’événement M, un amour suprême Cie SIC12 Gustavo Giacosa Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE
À voir aussi à Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne)
- Stage tournage adultes Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne 17 août 2026
- Festival Quel Cirque ! DANS L’OMBRE DES OISEAUX Cie Kadavresky Place André Counord Château-Gontier-sur-Mayenne 18 août 2026
- V and B Fest’, Château-Gontier-sur-Mayenne 20 août 2026
- ART TEA TIME Galerie Encre & Argile Château-Gontier-sur-Mayenne 20 août 2026
- Stage modelage adultes enfants- Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne 25 août 2026