Ma Joie comme tranchée, Allée André-Dupuis, Villeurbanne
Ma Joie comme tranchée, Allée André-Dupuis, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.
Ma Joie comme tranchée Vendredi 19 juin, 18h00 Allée André-Dupuis Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:50:00+02:00
Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T18:50:00+02:00
La Ktha fait résonner les colères intimes et les situations vécues en Ehpad. De ces récits surgit, au milieu de la fumée et des nuages, une colère brûlante et légitime, prête à tout emporter sur son passage. Tout, sauf la douceur du collectif et la joie érigée en force de résistance. Salutaire.
À partir de 12 ans
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz
Allée André-Dupuis Allée André-Dupuis Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
La Ktha fait résonner les colères intimes vécues en Ehpad. De ces récits surgit, au milieu de la fumée et des nuages, une colère brûlante…
© Maxence Knepper
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