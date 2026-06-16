Ma maison écologique Saint-Lô
Ma maison écologique Saint-Lô mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Lô
Ma maison écologique
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Rendez-vous le 30 juillet de 14h à 15h pour l’atelier au pavillon des énergies de Saint-Lô !
A partir de 7 ans
Gratuit
Salle atelier du Pavillon des énergies
Réservation obligatoire au 02 33 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr .
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 06 69 00
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English : Ma maison écologique
L’événement Ma maison écologique Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Saint-Lô
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