Ma Montagne, Allée André-Dupuis, Villeurbanne

Ma Montagne Dimanche 21 juin, 14h30 Allée André-Dupuis Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Ce docu-fiction écrit à partir de témoignages s’intéresse au regard porté sur le handicap, sur ces invisibles pour qui l’accès à l’espace public équivaut à gravir une montagne. Ma Montagne, c’est une revendication : celle de l’accès aux droits fondamentaux pour toustes. Spectacle signé en LSF.

À partir de 11 ans

En LSF

Allée André-Dupuis Allée André-Dupuis Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Ce docu-fiction écrit à partir de témoignages s’intéresse au regard porté sur le handicap, sur ces invisibles pour qui l’accès à l’espace public équivaut à gravir une montagne.

© Mathieu Vouzelaud