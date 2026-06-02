Ma Montagne, Allée André-Dupuis, Villeurbanne
Ma Montagne, Allée André-Dupuis, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Ma Montagne Dimanche 21 juin, 14h30 Allée André-Dupuis Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
Ce docu-fiction écrit à partir de témoignages s’intéresse au regard porté sur le handicap, sur ces invisibles pour qui l’accès à l’espace public équivaut à gravir une montagne. Ma Montagne, c’est une revendication : celle de l’accès aux droits fondamentaux pour toustes. Spectacle signé en LSF.
À partir de 11 ans
En LSF
Allée André-Dupuis Allée André-Dupuis Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Ce docu-fiction écrit à partir de témoignages s’intéresse au regard porté sur le handicap, sur ces invisibles pour qui l’accès à l’espace public équivaut à gravir une montagne.
© Mathieu Vouzelaud
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