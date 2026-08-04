Informations pratiques

Le Mans

Ma république et moi

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:00:00

fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17

Le comédien d’origine marocaine Issam Rachyq-Ahrad brossera le portrait de sa mère en convoquant tous les souvenirs des moments passés à ses côtés, dans un stand up rempli d’humour et de tendresse et d’une extraordinaire lucidité sur notre société contemporaine. .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Ma république et moi Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72