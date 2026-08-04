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AGENDA · Le Mans

Ma république et moi Le Mans

jeudi 15 octobre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue de l'Estérel
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Ma république et moi

Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:00:00
fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :
2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17

Le comédien d’origine marocaine Issam Rachyq-Ahrad brossera le portrait de sa mère en convoquant tous les souvenirs des moments passés à ses côtés, dans un stand up rempli d’humour et de tendresse et d’une extraordinaire lucidité sur notre société contemporaine.   .

Rue de l’Estérel Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Ma république et moi Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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