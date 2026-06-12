Ma semaine au musée De la peinture au modelage, découvrez les techniques des artistes Musée des Beaux-Arts de Dole Dole mardi 28 juillet 2026.

Dole

Ma semaine au musée De la peinture au modelage, découvrez les techniques des artistes

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Dans le cadre de L’été au musée , celui-ci propose une semaine d’activités pour les enfants autour d’une grande thématique en lien avec les collections du musée visites, ateliers, jeux et bien plus encore !

Inscription à la semaine Du 28 au 31 juillet 2026. Peindre, sculpter, ou dessiner, découvrez comment les artistes ont donné vie à leurs œuvres à l’aide de différentes techniques.

Activités pour enfants de 6 à 12 ans. .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 Rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 reservation-musee@dole.fr

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English : Ma semaine au musée De la peinture au modelage, découvrez les techniques des artistes

L’événement Ma semaine au musée De la peinture au modelage, découvrez les techniques des artistes Dole a été mis à jour le 2026-06-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)