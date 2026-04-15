Ma thèse en 180 secondes, Université de Genève – Uni Dufour, Genève

Ma thèse en 180 secondes Jeudi 23 avril, 18h30 Université de Genève – Uni Dufour

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:30:00+02:00

Des personnes candidates au doctorat se lancent le défi de présenter au public leur sujet de thèse en 180 secondes. Trois minutes, une scène et une image pour expliquer au plus grand nombre le contenu d’un travail qui se déroule habituellement en quatre ans.

Le but est avant tout d’apprendre à synthétiser et à présenter un contenu scientifique, souvent complexe, de manière claire et succinte. Pour y parvenir, des ateliers leur sont proposés afin de se préparer à l’exercice. A la clé de leurs prestations: trois prix du jury, qui leur donne accès à la finale suisse. Un quatrième prix est également décerné par le public à son coup de cœur parmi les finalistes.

Cette année, douze finalistes se retrouveront face au public et au jury lors de la finale genevoise. qui sera diffusée en direct sur Léman Bleu.

Le public pourra assister à la finale et participer ainsi à l’émission en direct. Il pourra encourager les finalistes et voter pour le prix du public. La procédure de vote sera présentée en salle et au cours de l’émission sur Léman Bleu.

Rendez-vous le jeudi 23 avril prochain, à 18h30 à Uni Dufour, auditoire Piaget (U600).

Plus d’information

Université de Genève – Uni Dufour Rue du Général-DUFOUR 24, 1204 Genève Genève 1205 http://www.unige.ch [{« link »: « https://www.unige.ch/cite/evenements/ma-these-en-180-secondes/mt180-2026 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/hautes-ecoles-universites/universite-geneve-uni-dufour/

Le jeudi 23 avril aura lieu la finale UNIGE du concours Ma thèse en 180 secondes. 12 doctorant-es, relèvent le défi de présenter leur sujet de thèse en trois minutes chrono devant le grand public.

DR