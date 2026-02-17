Ma vie sans bal + De bave et de sang Eric Languet danses en l’R Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

Ma vie sans bal + De bave et de sang Eric Languet danses en l’R

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:30:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Se définissant comme l’anti-corps de ballet, après avoir été danseur étoile, Eric Languet réinvente, depuis bientôt 30 ans, le mouvement à travers la danse intégrante. Il explore avec audace la poésie des corps et leurs fêlures. Un voyage chorégraphique unique entre norme et singularité.

Ma vie sans bal

Dans cette conférence dansée, Eric Languet et Wilson Payet abordent de façon légère et décomplexée le handicap dans toutes ses dimensions sociale, symbolique, philosophique et poétique. Forts d’une expérience de 15 ans en danse intégrante, ils nous livrent en mouvements et en mots leur vision à la fois réaliste, provocante et émouvante de ces mondes que l’on réunit sous le terme générique de Handicap . Une leçon de fraternité.

De bave et de sang / création

Pour son ultime spectacle, créé au Carré, Eric Languet présente une oeuvre centrée sur la résilience. Le chorégraphe interroge les notions de lien, de construction de soi, de vulnérabilité tout en mettant en avant la capacité humaine à dépasser ces contextes relationnels complexes. Il signe ainsi une chorégraphie où le geste retrouve sa puissance primitive, organique, d’où émerge une poésie brute. Les quatre interprètes habitent l’espace avec une ferveur communicative, xplorant les zones d’ombre et de lumière de la nature humaine. Une pièce charnelle comme une traversée sensible, où les corps expriment à la fois la fragilité, la résistance et la puissance de transformation. L’histoire d’une vie.

*dans le cadre du fil rouge la Réunion

à partir de 12 ans

Menu réunionnais au bar du théâtre !

durée 1h30 avec entracte

placement numéroté

tarif C .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

Defining himself as the “anti-corps de ballet,” Eric Languet—a former principal dancer—has been reinventing movement through inclusive dance for nearly 30 years. He boldly explores the poetry of the body and its imperfections. A unique choreographic journey between the ordinary and the extraordinary.

L’événement Ma vie sans bal + De bave et de sang Eric Languet danses en l’R Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE