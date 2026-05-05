Maché de Noël à Saint-Arnoult, Salle polyvalente, Saint-Arnoult
Maché de Noël à Saint-Arnoult, Salle polyvalente, Saint-Arnoult samedi 5 décembre 2026.
Maché de Noël à Saint-Arnoult 5 et 6 décembre Salle polyvalente Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T10:00:00+01:00 – 2026-12-05T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-06T10:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:00:00+01:00
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Salle polyvalente 41800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 19 07 89 »}]
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