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AGENDA · Vertheuil

MACM Des Cuivres Vertheuil

dimanche 27 septembre 2026 · Vertheuil

MACM Des Cuivres Vertheuil

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Salle des Augustins
Ville
33180 Vertheuil
Département
Gironde
Tarif
30 30 30 Tarif réduit

Vertheuil

MACM Des Cuivres

Salle des Augustins Vertheuil Gironde

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Musique au Cœur du Médoc vous propose le premier concert de sa nouvelle saison musicale !
Infinity Brass Huit musiciens aussi complices que virtuoses proposent un voyage entre grandes musiques de films et oeuvres classiques, sublimant toutes les palettes sonores des cuivres. Un concert brillant, mêlant puissance, élégance et émotion.
Au programme les œuvres de Berstein, James Horner, John Williams, Hans Zimmer…
Réservation souhaitable. Placement libre.
Dégustation offerte par le château Haut Marbuzet.
Billetterie Office de Tourisme Médoc Vignoble de Pauillac pour tous les concerts à partir de début septembre, et sur le site de l’association.   .

Salle des Augustins Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 43 82 92  macm.sec17@gmail.com

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English : MACM Des Cuivres

L’événement MACM Des Cuivres Vertheuil a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Médoc-Vignoble

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