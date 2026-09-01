Informations pratiques

Vertheuil

MACM Des Cuivres

Salle des Augustins Vertheuil Gironde

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Musique au Cœur du Médoc vous propose le premier concert de sa nouvelle saison musicale !

Infinity Brass Huit musiciens aussi complices que virtuoses proposent un voyage entre grandes musiques de films et oeuvres classiques, sublimant toutes les palettes sonores des cuivres. Un concert brillant, mêlant puissance, élégance et émotion.

Au programme les œuvres de Berstein, James Horner, John Williams, Hans Zimmer…

Réservation souhaitable. Placement libre.

Dégustation offerte par le château Haut Marbuzet.

Billetterie Office de Tourisme Médoc Vignoble de Pauillac pour tous les concerts à partir de début septembre, et sur le site de l’association. .

Salle des Augustins Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 43 82 92 macm.sec17@gmail.com

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English : MACM Des Cuivres

L’événement MACM Des Cuivres Vertheuil a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Médoc-Vignoble