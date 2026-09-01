Mâcon en famille Journées du Patrimoine Office de Tourisme Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Mâcon en famille Journées du Patrimoine

Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite dédiée aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

En famille, partez à la découverte des secrets de Mâcon et de lieux insolites dont certains sont d’ordinaire inaccessibles. La visite sera rythmée d’expériences ludiques et sensorielles qui amuseront petits et grands.

Cette visite vous donne droit à une entrée au Musée des Ursulines à tarif réduit.

Rendez-vous 15 mn avant le départ de la visite à l’accueil de l’Office de Tourisme. Nombre de places limité, réservation obligatoire.

En cas de mauvais temps, l’organisateur se réserve le droit de reporter ou d’annuler la visite. .

Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourisme.com

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English :

L’événement Mâcon en famille Journées du Patrimoine Mâcon a été mis à jour le 2026-08-25 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès