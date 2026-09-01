Mâcon en famille Journées du Patrimoine Office de Tourisme Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Mâcon en famille Journées du Patrimoine
Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite dédiée aux enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
En famille, partez à la découverte des secrets de Mâcon et de lieux insolites dont certains sont d’ordinaire inaccessibles. La visite sera rythmée d’expériences ludiques et sensorielles qui amuseront petits et grands.
Cette visite vous donne droit à une entrée au Musée des Ursulines à tarif réduit.
Rendez-vous 15 mn avant le départ de la visite à l’accueil de l’Office de Tourisme. Nombre de places limité, réservation obligatoire.
En cas de mauvais temps, l’organisateur se réserve le droit de reporter ou d’annuler la visite. .
Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourisme.com
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English :
L’événement Mâcon en famille Journées du Patrimoine Mâcon a été mis à jour le 2026-08-25 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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