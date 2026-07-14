Le petit train des Vendanges Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne Mâcon
jeudi 3 septembre 2026 · Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Le petit train des Vendanges
Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne 1, place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 09:15:00
fin : 2026-09-12 12:45:00
Date(s) :
2026-09-03 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-12
Partez pour une visite immersive au cœur des vendanges, en petit train électrique, à la découverte du vignoble et du métier de vigneron ! .
Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne 1, place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le petit train des Vendanges
L’événement Le petit train des Vendanges Mâcon a été mis à jour le 2026-07-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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