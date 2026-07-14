Le petit train des Vendanges Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Le petit train des Vendanges

Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne 1, place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 09:15:00

fin : 2026-09-12 12:45:00

Date(s) :

2026-09-03 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-12

Partez pour une visite immersive au cœur des vendanges, en petit train électrique, à la découverte du vignoble et du métier de vigneron ! .

Office de Tourisme Mâcon Sud Bourgogne 1, place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le petit train des Vendanges

L’événement Le petit train des Vendanges Mâcon a été mis à jour le 2026-07-08 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès