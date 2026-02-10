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Brunch Cité des Climats et vins de Bourgogne Mâcon

dimanche 16 août 2026 · Cité des Climats et vins de Bourgogne · Mâcon

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Cité des Climats et vins de Bourgogne
Adresse
520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Brunch

Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16 14:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Un Brunch à Mâcon ?
Le brunch c’est tendance, mais à la Cité c’est surtout gourmand et local !

Quoi de mieux, après une grasse matinée, que de venir visiter notre site et vous restaurer au Press’Bar pour un vrai moment de partage.

Des douceurs sucrées ou salées vous attendent. Que ce soit en famille ou entre amis, venez profiter d’un moment convivial et chaleureux, au bord de la Saône.

Brunch à la Cité à Mâcon   .

Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 47 71 00  macon@citeclimatsvins.com

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English : Brunch

L’événement Brunch Mâcon a été mis à jour le 2026-07-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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