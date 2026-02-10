Brunch Cité des Climats et vins de Bourgogne Mâcon
dimanche 16 août 2026 · Cité des Climats et vins de Bourgogne · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Brunch
Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16 14:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Un Brunch à Mâcon ?
Le brunch c’est tendance, mais à la Cité c’est surtout gourmand et local !
Quoi de mieux, après une grasse matinée, que de venir visiter notre site et vous restaurer au Press’Bar pour un vrai moment de partage.
Des douceurs sucrées ou salées vous attendent. Que ce soit en famille ou entre amis, venez profiter d’un moment convivial et chaleureux, au bord de la Saône.
Brunch à la Cité à Mâcon .
Cité des Climats et vins de Bourgogne 520 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 47 71 00 macon@citeclimatsvins.com
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English : Brunch
L’événement Brunch Mâcon a été mis à jour le 2026-07-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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