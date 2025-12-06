Conférence Des Mammifères de retour sur leurs territoires perdus Musée des Ursulines Mâcon

Conférence Des Mammifères de retour sur leurs territoires perdus

Musée des Ursulines 23 rue de la République Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Les conférences invitent à approfondir un thème lié aux collections permanentes ou aux expositions temporaires du musée des Ursulines.

La conférence présente les indices du retour de certaines espèces de mammifères sur le territoire castor, loutre, lynx, ou encore chamois. Vous découvrirez les causes de leur raréfaction, mais aussi les freins et facteurs de réussite de leur réinstallation.

Public ados -adultes. Durée 1h. Nombre de places limité, sur inscription. .

Musée des Ursulines 23 rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

