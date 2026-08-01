Stages de découverte tir à l’arc Rue Léo LAGRANGE Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Stages de découverte tir à l’arc

Rue Léo LAGRANGE Complexe Jean BURNICHON Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-20

Stage de découverte d’une journée comprenant

– accueil et découverte du matériel,

– présentation du tir à l’arc (type de pratique)

– mise en place échauffement et posture

– tir à courte distance

– pause

– jeux .

Rue Léo LAGRANGE Complexe Jean BURNICHON Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 22 08 43 archersmaconnais.tresorerie@gmail.com

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English : Stages de découverte tir à l’arc

L’événement Stages de découverte tir à l’arc Mâcon a été mis à jour le 2026-08-03 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès