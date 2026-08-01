Stages de découverte tir à l’arc Rue Léo LAGRANGE Mâcon
mardi 18 août 2026 · Rue Léo LAGRANGE · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Stages de découverte tir à l’arc
Rue Léo LAGRANGE Complexe Jean BURNICHON Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-20
Stage de découverte d’une journée comprenant
– accueil et découverte du matériel,
– présentation du tir à l’arc (type de pratique)
– mise en place échauffement et posture
– tir à courte distance
– pause
– jeux .
Rue Léo LAGRANGE Complexe Jean BURNICHON Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 22 08 43 archersmaconnais.tresorerie@gmail.com
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English : Stages de découverte tir à l’arc
L’événement Stages de découverte tir à l’arc Mâcon a été mis à jour le 2026-08-03 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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