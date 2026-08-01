UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mâcon

Stages de découverte tir à l’arc Rue Léo LAGRANGE Mâcon

mardi 18 août 2026 · Rue Léo LAGRANGE · Mâcon

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Léo LAGRANGE
Adresse
Complexe Jean BURNICHON
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Stages de découverte tir à l’arc

Rue Léo LAGRANGE Complexe Jean BURNICHON Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :
2026-08-18 2026-08-20

Stage de découverte d’une journée comprenant
– accueil et découverte du matériel,
– présentation du tir à l’arc (type de pratique)
– mise en place échauffement et posture
– tir à courte distance
– pause
– jeux   .

Rue Léo LAGRANGE Complexe Jean BURNICHON Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 22 08 43  archersmaconnais.tresorerie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stages de découverte tir à l’arc

L’événement Stages de découverte tir à l’arc Mâcon a été mis à jour le 2026-08-03 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)