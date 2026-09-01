Mâcon Insolite Journée du Patrimoine Office de Tourisme Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Mâcon Insolite Journée du Patrimoine
Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Traboules, cours intérieures, maisons anciennes ou hôtels particuliers, Mâcon regorge de trésors cachés. Suivez le guide pour découvrir les petits et grands secrets de la ville. La visite sera rythmée d’expériences ludiques et sensorielles. .
Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourism.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Mâcon Insolite Journée du Patrimoine Mâcon a été mis à jour le 2026-08-25 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Visite guidée Revoir sa copie Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon 12 septembre 2026
- Fantastic Picnic Cueillir l’instant Musée des Ursulines Mâcon 12 septembre 2026
- Portes ouvertes 2026 Jardins de Cocagne de Mâcon Jardins de Cocagne de Mâcon Mâcon 12 septembre 2026
- Atelier découverte du vitrail au plomb ou Tiffany Atelier de vitrail Couleurs et Lumières Mâcon 12 septembre 2026
- Rencontre littéraire et musicale avec Jean-Philippe Gonot Le Cadran Lunaire Mâcon 12 septembre 2026