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AGENDA · Mâcon

Mâcon Insolite Journée du Patrimoine Office de Tourisme Mâcon

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme · Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Office de Tourisme
Adresse
1, Place Saint Pierre
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Mâcon Insolite Journée du Patrimoine

Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Traboules, cours intérieures, maisons anciennes ou hôtels particuliers, Mâcon regorge de trésors cachés. Suivez le guide pour découvrir les petits et grands secrets de la ville. La visite sera rythmée d’expériences ludiques et sensorielles.   .

Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07  info@macon-tourism.com

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English :

L’événement Mâcon Insolite Journée du Patrimoine Mâcon a été mis à jour le 2026-08-25 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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