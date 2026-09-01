Mâcon Insolite Journée du Patrimoine Office de Tourisme Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Mâcon Insolite Journée du Patrimoine

Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Traboules, cours intérieures, maisons anciennes ou hôtels particuliers, Mâcon regorge de trésors cachés. Suivez le guide pour découvrir les petits et grands secrets de la ville. La visite sera rythmée d’expériences ludiques et sensorielles. .

Office de Tourisme 1, Place Saint Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 07 07 info@macon-tourism.com

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English :

L’événement Mâcon Insolite Journée du Patrimoine Mâcon a été mis à jour le 2026-08-25 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès