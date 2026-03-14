Madalitso Band + Compost Collaps + La Plaisir Site des Machines de l’Île de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 19:30 –

Gratuit : oui Tout public

Stereolux, l’Apajh44 et Les Machines de l’île unissent leurs forces pour proposer sous les Nefs et à Stereolux une grande soirée qui associe leurs trois manifestations : Molow, le festival Handiclap et le Printemps des Nefs. Au programme : Madalitso Band, venu des rues de Lilongwe, Compost Collaps, venu d’un futur sans pétrole, et les DJ nantaises La plaisir – le tout accessible en audio-description. Joie, danse, recyclage, inclusivité – et c’est gratuit ! Madalitso Band (MWI) : Équipés d’un babatoni, basse à une corde DIY, d’un foot-drum et d’une guitare à quatre cordes, Yobu Maligwa et Yosefe Kalekeni ont – quinze années durant – écumé les rues de la capitale du Malawi, les fêtes et les mariages. En 2017, leur performance dans un festival à Zanzibar – leur premier concert hors de chez eux – leur a ouvert les portes du monde entier et du label suisse Bongo Joe. Depuis près de 10 ans, ils portent partout la bonne parole de l’amour et de la justice sous la forme d’une transe acoustique et joviale. Compost Collaps (Fr) : Seul aux commandes de son CC-220, un incroyable instrument construit à partir de barquettes plastique, de bidons, de casseroles matériaux de récupération, Compost Collaps produit l’électro du siècle prochain, celle qui fera danser quand l’huile de coude et la créativité auront remplacé le pétrole. La sobriété énergétique au service du grand spectacle. La plaisir – Radical Dance Disco Club (Nantes) : Depuis 2020, La Plaisir n’a de cesse d’explorer sa constante métamorphose : du bar à la création d’événements, en passant par un duo de DJ noctambules, Cool Kit et La Baronne. Fières de cette identité insoumise, elles offrent, où qu’elles aillent, un espace privilégié dans lequel les corps désinhibés et libérés dansent, dans un sublime ballet, la vie, la sexualité et la nuit, avec optimisme et extravagance. Leur projet musical actuel s’inscrit, une fois encore, dans cette mouvance : Radical Dance Disco Club — un club fictif au sein duquel disco music et radical dance s’entrelacent pour que l’expression de soi jaillisse, sublimée. Dark disco scintillante, indie dance euphorisante et progressive house libératrice s’entrechoquent dans un vortex édifiant, laissant émaner le meilleur de la fête. Sous chapiteauConcerts à partir de 19h30Durée : 5h

Site des Machines de l’Île de Nantes Nantes 44276



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