MADAME DE SADE, YUKIO MISHIMA / STANISLAS NORDEY, Centre Culturel Jacques Duhamel, Vitré, Vitré

Informations pratiques

MADAME DE SADE, YUKIO MISHIMA / STANISLAS NORDEY 26 et 27 novembre Centre Culturel Jacques Duhamel, Vitré Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T20:00:00+01:00 – 2026-11-26T22:20:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:20:00+01:00

De 1772 à 1784, Renée de Sade (Mélanie Thierry) se bat sans relâche pour la libération du marquis, son mari. Elle le soutient jour après jour. À sa sortie de prison, elle décide de ne plus jamais le revoir.

L’auteur japonais Yukio Mishima essaie de résoudre le pourquoi. Autour de cette personnalité complexe, il convoque 5 autres personnages, 5 caractères, chacun porteur d’une fonction bien précise : Mme de Montreuil, la mère de Renée, représentant l’ordre social et la moralité ; Mme de Simiane, la religion ; Mme de Saint-Fond, l’appétit charnel ; Anne la sœur de Renée, la jeunesse et le manque de principes ; Charlotte la servante, la révolution à venir.

Le texte est implacable, dans son déroulement, à la façon d’un thriller psychologique : derrière la figure insaisissable et imprévisible de Renée de Sade, l’ombre d’un homme dont on parle sans cesse mais que l’on ne verra jamais, au cœur de cette danse macabre.

Centre Culturel Jacques Duhamel, Vitré 2 Rue de Strasbourg, 35500 Vitré Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4225 »}]

De 1772 à 1784, Renée de Sade (Mélanie Thierry) se bat pour la libération du marquis, son mari. Elle le soutient jour après jour. À sa sortie de prison, elle décide de ne plus jamais le revoir. théâtre

Jean Louis Fernandez