MADE IN FRANCE /Cie La Poursuite du Bleu Théâtre de La Fleuriaye Carquefou

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 20:45 – 22:15

Gratuit : non 34 € à 39 € Tout public

Un regard mordant sur les ressources humaines qui raconte le combat d’hommes et de femmes prêts à tout pour sauver l’industrie française. Après tout ce temps passé à l’attendre derrière les barreaux, ça y est, Emile a obtenu sa peine aménagée. Dès demain, il passera ses journées à l’usine et ses nuits en centre de détention, de quoi rêver d’une sortie rapide pour bonne conduite. Problème, l’usine où il s’apprête à travailler délocalise. Émile n’a plus le choix : pour se sauver, il faut qu’il devienne le meilleur des syndicalistes, sauve l’usine, ses collègues et, peut-être, au passage, le pays tout entier. « Survolté, on rit de bon cœur. Un théâtre futé. » L’Humanité En partenariat avec le Théâtre de la Fleuriaye A partir de 13 ans Crédit photo ©Marie Charbonnier

Théâtre de La Fleuriaye Carquefou 44470

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