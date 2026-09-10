Mademoiselle Moselle, L’Arsenal – Jean-Marie Rausch, Metz
dimanche 20 septembre 2026 · L'Arsenal - Jean-Marie Rausch · Metz
Informations pratiques
Mademoiselle Moselle Dimanche 20 septembre, 16h00 L’Arsenal – Jean-Marie Rausch Moselle
Gratuit sur réservation, placement libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Née d’une commande de l’INECC pôle voix Grand Est et de la Cité musicale-Metz auprès de Romain Didier et Gil Chovet, l’œuvre Mademoiselle Moselle est un voyage sensible au fil de l’eau.
Poétique, vocale et instrumentale, l’œuvre évoque le patrimoine lorrain rencontré tout au long de la Moselle, et plus largement le patrimoine immatériel français. Ce projet participatif d’envergure offre à 100 choristes du Grand Est un espace de partage privilégié avec des artistes contemporains et leur permet de chanter aux côtés de musiciens de haut niveau.
L’Arsenal – Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 0387399200 https://www.citemusicale-metz.fr [{« type »: « link », « value »: « https://cmm.shop.secutix.com/selection/event/seat?perfId=10230012588376&lang=fr »}] Salle de concert et de spectacle, l’Arsenal se situe à la croisée des genres et des publics. Lieu emblématique de la culture à Metz, il a été totalement réinventé par Ricardo Bofill en 1989 et figure désormais parmi les salles les plus prestigieuses d’Europe. La Grande Salle est notamment reconnue pour ses qualités acoustiques incomparables. Depuis son ouverture, l’Arsenal soutient la création en accueillant des artistes en résidence et propose une programmation riche et diversifiée, autour des musiques symphoniques, baroques, jazz et de la danse. Ensemble patrimonial d’exception, l’Arsenal est doté de trois salles de spectacle, d’une galerie d’exposition photographique, de divers salons de réception et espaces de rencontre. L’Arsenal est également en charge de deux bâtiments classés au titre des Monuments historiques : Saint-Pierre-aux-Nonnains ainsi que la Chapelle des Templiers, datant respectivement des IVe et XIIIe siècles.
Un voyage sensible
© DR
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