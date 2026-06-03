Madi’Rando d’Automne VIELLA Viella

Viella

Madi’Rando d’Automne

VIELLA Maison des Vins Viella Gers

Tarif : – – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 08:30:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Randonnée conviviale de 10 km au départ de la Maison des Vins de Madiran, au cœur du vignoble. Partez à la découverte des coteaux et des paysages du Madiranais, avec des points de vue sur les Pyrénées.

Tout au long du parcours, rencontrez les producteurs locaux et découvrez l’appellation Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh.

Une balade entre nature, terroir et plaisirs gourmands.

PROGRAMME

A partir de 8h30 Café de bienvenue au Château Viella à Viella

9h00 Départ de la 1ère partie de cette randonnée conviviale de 8km

En chemin vous pourrez parcourir un itinéraire nature avec des marches dans le vignoble, en profitant de magnifiques vues sur nos belles Pyrénées.

12h30 Déjeuner au Château du Pouey

Pique-nique composé de produits locaux et servi avec les vins du domaine.

14h00 Deuxième partie de randonnée et retour au Château Viella

Après avoir déjeuner, nous retournerons au Château Viella où Claire vous attend pour une visite et une dégustation des vins de son domaine. .

VIELLA Maison des Vins Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 08 26 60 info@coeursudouest-tourisme.com

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English :

Friendly 10 km hike starting from the Maison des Vins de Madiran, in the heart of the vineyards. Discover the slopes and landscapes of the Madiranais region, with views of the Pyrenees.

Along the way, meet local producers and discover the Madiran and Pacherenc du Vic-Bilh appellations.

A walk that combines nature, terroir and gourmet pleasures.

L’événement Madi’Rando d’Automne Viella a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65