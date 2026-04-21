Soirée Viniscène Château de Viella Viella

Viella

Soirée Viniscène

Château de Viella Château Viella Viella Gers

Tarif : – – 43 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Une alliance éphèmère

avec le monde du spectacle

Le vin, dans toute sa diversité, ne se refuse pas à une alliance éphémère avec le monde du spectacle. La famille Bortolussi invite à découvrir cette insolite fusion… Le rendez-vous est donné au Château où est proposé de découvrir le chai à barriques, coulisse de l’élaboration de leurs vins.

C’est ensuite un peu plus haut que le rideau se lève… Dans le cadre unique de la salle de réception, se déroule une dégustation commentée des vins emblématiques du Château. Celle-ci est ponctuée par les interventions artistiques de musiciens de talent.

Tout au long de la soirée, est proposé un cocktail gastronomique dînatoire où les mets donnent naturellement la réplique aux vins du domaine.

Convoitise | Jeudi 20 Août

Un rock élégant et envoûtant, où la puissance se mêle à la subtilité. Porté par Jez et ses musiciens, Convoitise dévoile des chansons aux atmosphères sensibles et intrigantes, entre rythmes habités et mélodies captivantes. Principalement en français, leur univers soigné laisse affleurer une intensité rare, pour un moment suspendu, tout en nuances et en émotions.

Rendez-vous au Château à 20h

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Château de Viella Château Viella Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 81 contact@chateauviella.fr

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English :

A fleeting alliance

with the world of entertainment

Wine, in all its diversity, is not averse to an ephemeral alliance with the world of entertainment. The Bortolussi family invites you to discover this unusual fusion? The meeting point is at the Château, where you can discover the barrel cellar, the backstage area where their wines are made.

Then, a little higher up, the curtain rises? In the unique setting of the reception room, a commented tasting of the Château?s emblematic wines takes place. This is punctuated by the artistic contributions of talented musicians.

Throughout the evening, a gastronomic cocktail dinner is served, where the food naturally complements the estate wines.

Convoitise | Thursday August 20

Elegant, spellbinding rock, where power meets subtlety. Carried by Jez and his musicians, Convoitise unveil songs with sensitive and intriguing atmospheres, between inhabited rhythms and captivating melodies. Mainly in French, their carefully crafted universe reveals a rare intensity, for a suspended moment of nuance and emotion.

Rendezvous at the Château at 8pm

L’événement Soirée Viniscène Viella a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65