Soirée Viniscène Château de Viella Viella

Viella

Soirée Viniscène

Château de Viella Château Viella Viella Gers

Tarif : – – 43 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Une alliance éphèmère

avec le monde du spectacle

Le vin, dans toute sa diversité, ne se refuse pas à une alliance éphémère avec le monde du spectacle. La famille Bortolussi invite à découvrir cette insolite fusion… Le rendez-vous est donné au Château où est proposé de découvrir le chai à barriques, coulisse de l’élaboration de leurs vins.

C’est ensuite un peu plus haut que le rideau se lève… Dans le cadre unique de la salle de réception, se déroule une dégustation commentée des vins emblématiques du Château. Celle-ci est ponctuée par les interventions artistiques de musiciens de talent.

Tout au long de la soirée, est proposé un cocktail gastronomique dînatoire où les mets donnent naturellement la réplique aux vins du domaine.

Willo

Entre folk moderne et traditions américaines, Willo tisse une musique à la fois douce et rugueuse, portée par une guitare sensible et deux voix en parfaite harmonie. Influencé par le blues et la soul, le duo livre des chansons sincères et vibrantes, où les paysages et les émotions se mêlent naturellement. Un univers habité, intime et lumineux.

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Château de Viella Château Viella Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 81 contact@chateauviella.fr

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English :

A fleeting alliance

with the world of entertainment

Wine, in all its diversity, is not averse to an ephemeral alliance with the world of entertainment. The Bortolussi family invites you to discover this unusual fusion? The meeting point is at the Château, where you can discover the barrel cellar, the backstage area where their wines are made.

Then, a little higher up, the curtain rises? In the unique setting of the reception room, a commented tasting of the Château?s emblematic wines takes place. The event is punctuated by artistic performances from talented musicians.

Throughout the evening, a gastronomic cocktail dinner is served, where the food naturally complements the estate wines.

Willo

Somewhere between modern folk and American traditions, Willo weaves a music that is both gentle and rough, carried by a sensitive guitar and two voices in perfect harmony. Influenced by blues and soul, the duo deliver sincere, vibrant songs, where landscapes and emotions blend naturally. An inhabited, intimate and luminous universe.

L’événement Soirée Viniscène Viella a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65