Le vin au fil des sens Château de Viella Viella
Le vin au fil des sens Château de Viella Viella dimanche 26 juillet 2026.
Viella
Le vin au fil des sens
Château de Viella Château Viella Viella Gers
Tarif : – – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Une journée placée sous le signe de l’échange et de la convivialité. L’invitation est de découvrir le monde du vin autrement , en passant par le plaisir de tous les sens…
Accueilli par les deux générations de la famille, la journée commence par la visite des Jardins d’Aure commentée afin de partager la passion et leur travail de vigneron.
La balade s’achève au pied du Château et la découverte de l’imposante bâtisse du XVIIIème et son chai à barriques. Les convives prennent ensuite place dans la salle d’honneur pour y déguster les Madiran et Pacherenc du Vic Bilh du Château au cours d’un repas gastronomique qui ravi gourmands et gourmets.
Menu 2026
Par le Chef Jérôme Navarre
Dégustation du Pétillant | Perla
Focaccia au serpolet
Dégustation du Pacherenc Moelleux | Éminence
Marbré de foie gras du Gers, réduction de Vinosolis
Jeunes pousses acidulées
Dégustation du Pacherenc Sec | Séraphin
Thon rouge au sésame en douce cuisson
Croquant de choux, vierge de betterave
Dégustation du Madiran | Symbiose et Prestige
Filet de canette du Gers, gremolata à l’orange
Millefeuille d’Agatha fondant
Dégustation du Vinosolis
Sablé et ganache intense au chocolat noir
Chantilly framboise et caramel Madras
Café
Tous les dimanches de l’été de mi-juillet à mi-septembre, sur réservation uniquement
42€ par personne 21€ par enfant de moins de 11 ans, comprenant la visite guidée, les vins et le repas
Menu végétarien sur demande
Début de la journée à 11h
.
Château de Viella Château Viella Viella 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 81 contact@chateauviella.fr
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English :
A day dedicated to exchange and conviviality. The invitation is to discover the world of wine differently , through the pleasure of all the senses?
Welcomed by the two generations of the family, the day begins with a guided tour of the Jardins d?Aure to share their passion and their work as winemakers.
The walk ends at the foot of the Château, with the discovery of the imposing 18th-century building and its barrel cellar. Guests then take their seats in the salle d?honneur to sample the Château?s Madiran and Pacherenc du Vic Bilh wines during a gastronomic meal that delights gourmets and connoisseurs alike.
Menu 2026
By Chef Jérôme Navarre
Sparkling wine tasting | Perla
Focaccia with wild thyme
Tasting of Pacherenc Moelleux | Éminence
Marbled Gers foie gras, Vinosolis reduction
Tart young shoots
Tasting of Pacherenc Sec | Séraphin
Slow-cooked red tuna with sesame seeds
Crunchy cabbage, beet virgin
Tasting Madiran | Symbiose et Prestige
Gers duck fillet, orange gremolata
Millefeuille d’Agatha fondant
Vinosolis tasting
Shortbread and intense dark chocolate ganache
Raspberry whipped cream and Madras caramel
Coffee
Every Sunday in summer from mid-July to mid-September, by reservation only
42? per person 21? per child under 11, including guided tour, wines and meal
Vegetarian menu on request
Day begins at 11 a.m
L’événement Le vin au fil des sens Viella a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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